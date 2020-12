Virus : L'Allemagne suspend ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni

L'Allemagne va suspendre "à partir de minuit" dimanche toutes ses liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne à la suite de l'apparition d'une variante du virus Covid-19 davantage contagieuse, a annoncé le ministre de la Santé. "A partir de minuit tous les vols sont stoppés" pour les passagers en provenance de ce pays, a déclaré Jens Spahn sur la chaîne de télévision publique ARD. Selon une source gouvernementale allemande, cette décision pourrait être adoptée par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Des discussions sont en cours à ce sujet et l'Allemagne assure jusqu'à la fin de cette année la présidence semestrielle tournante de l'UE. Une exception est faite pour les vols cargo de transport de marchandises. En parallèle, à partir de lundi "nous allons restreindre toutes les entrées" sur le territoire allemand de citoyens britanniques et sud-africains par voie maritime, ferroviaire ou routière, a souligné le ministre. Les détails sont en train d'être finalisés à ce sujet. La nouvelle souche du virus, soupçonnée d'être 70% plus contagieuse que la précédente, a été observée dans ces deux pays, suscitant de fortes craintes au moment où le monde est déjà frappé par la deuxième vague de la pandémie. "Nous prenons très au sérieux" cette nouvelle menace "et sommes en train d'examiner les conséquences au niveau des experts, notamment avec les britanniques" de la nouvelle variante du virus, a souligné le ministre allemand. "Une contagion beaucoup plus rapide de la maladie changerait fortement la donne", a-t-il dit, alors que l'Allemagne fait partie des pays européens les plus affectés par la nouvelle vague. Le pays s'approche du seuil de saturation concernant le nombre de lits d'hôpitaux en soins intensifs. Un reconfinement partiel a été ordonné cette semaine avec fermeture de tous les commerces non essentiels et des écoles. Le ministre a appelé de manière générale "à renoncer à tous les voyages non essentiels". En Allemagne, la suspension des liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud est valable dans un premier temps jusqu'au 31 décembre. Elle n'est valable que jusqu'à cette date car la décision a été prise sur la base d'une directive européenne et la Grande-Bretagne doit pleinement quitter l'UE à la fin de cette année. Mais l'Allemagne la prolongera au-delà en janvier et a entamé des préparatifs en ce sens, selon la source gouvernementale. "Nous travaillons à une disposition pour la période à partir du 1er janvier", a précisé à l'AFP cette source gouvernementale.