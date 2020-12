Entretien avec Haïm Korsia, grand rabbin de France, aumônier de l'aéroport d'Orly et ancien aumônier des armées

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Haïm Korsia, grand rabbin de France, aumônier de l'aéroport d'Orly et ancien aumônier des armées



Haïm Korsia, grand rabbin de France mais également passionné d'aviation, ancien pilote et aumônier de l'aéroport d'Orly, livre ses réflexions sur la crise actuelle que traverse le monde et l'aéronautique plus particulièrement. Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Haïm Korsia, grand rabbin de France, aumônier de l'aéroport d'Orly et ancien aumônier des arméesHaïm Korsia, grand rabbin de France mais également passionné d'aviation, ancien pilote et aumônier de l'aéroport d'Orly, livre ses réflexions sur la crise actuelle que traverse le monde et l'aéronautique plus particulièrement.