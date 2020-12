Avec son premier ATR 72-600F livré, FedEx va profiter des avantages d'un ATR conçu spécifiquement pour le cargo

- Le premier ATR cargo régional neuf rejoint la flotte de FedEx Express en Europe

- FedEx recevra entre 6 et 7 ATR 72-600F l'année prochaine

- Un programme ambitieux qui tombe aussi à point nommé pour ATR

- Les avantages d'un avion conçu spécifiquement pour le cargo



« C'est un jour très important pour ATR et pour FedEx » annonce Stefano Bortoli, le président exécutif de l'avionneur franco-italien à l'occasion de la livraison du premier exemplaire de l'ATR 72-600F. Le nouvel avion régional tout cargo vient en effet d'être livré à Toulouse aujourd'hui à FedEx Express, le géant américain du transport express.



Comme prévu, ce premier ATR conçu spécifiquement pour le cargo (MSN 1653, désormais immatriculé EI-GUL) sera exploité par ASL Airlines sous la franchise FedEx Express Feeder, l'opérateur irlandais assurant des vols du réseau européen de l'intégrateur depuis 2000. L'appareil va désormais rejoindre Shannon et sera mis en service dans quelques semaines, venant remplacer un appareil plus ancien. Pour rappel, Fedex Express est le client de lancement de ce programme lancé en 2017, avec une commande ferme portant sur 30 appareils ainsi que sur 20 exemplaires supplémentaires en option.



Un programme ambitieux...