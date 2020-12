British Airways fait ses adieux à son dernier Boeing 747

Cela aura demandé six mois à British Airways pour tourner silencieusement la page sur ses Boeing 747. La compagnie britannique a en effet retiré son dernier exemplaire de l'appareil le 11 décembre. Il s'agit de celui qui portait l'immatriculation G-BYGC et qui avait été repeint dans la livrée rétro « Gold Speedbird » aux couleurs de BOAC en 2019, pour célébrer le centenaire de la compagnie.



L'appareil, comme tous les autres 747-400 depuis cet été, est parti sans grande cérémonie, tout juste honoré d'un « water salute » à son décollage de Cardiff, devant les ingénieurs et techniciens de la compagnie. Il quittait la base galloise de maintenance de British Airways, qui avait pris en charge son stockage depuis son immobilisation en avril dernier.



Il n'a réalisé qu'un saut de puce pour rejoindre la zone d'activité de Bro Tathan, où il a été accueilli par des invités, dont des membres du personnel navigant de la compagnie, et confié à la société spécialisée de démantèlement eCube Solutions. Elle sera chargée de sa préservation.



Le 747-400 G-BYGC avait intégré la flotte britannique le 20 janvier 1999. Depuis, il a effectué 11 049 vols et volé 91 023 heures, parcourant 72 millions de kilomètres. Le dernier dans sa liste à avoir transporté des passagers a relié San Francisco à Londres Heathrow et date du 4 avril.



British Airways avait annoncé en juillet sa décision de retirer tous ses 747 du service. Leur départ était amorcé depuis plusieurs mois et devait être progressif jusqu'en 2024, au fil des livraisons d'A350-1000. Mais la crise liée à la pandémie de covid-19 en a décidé autrement, en précipitant le déclin des très gros-porteurs et des quadriréacteurs. Le secteur long-courrier devrait en effet être le plus lent à reprendre étant donné que les frontières sont fermées et que la reprise de la demande s'annonce très progressive. Cette lenteur conjuguée à la nécessité pressante d'utiliser des appareils plus efficaces - pour des raisons économiques alors que les finances des compagnies se sont considérablement dégradées et environnementales - a poussé les compagnies à réduire leurs flottes de façon durable. Les 747 ont ainsi déjà été retirés des flottes de Qantas, KLM, Corsair et Thai Airways. Lorsque sa décision a été prise, British Airways comptait encore 31 Boeing 747-400 dans sa flotte, tous immobilisés.