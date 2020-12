MRO : Bamboo Airways se tourne aussi vers AFI KLM E&M pour le support des équipements de sa flotte de Boeing 787

« Je suis très heureux de cette importante coopération et je suis convaincu qu'AFI KLM E&M soutiendra nos opérations 787 avec de superbes services, d'une qualité exceptionnelle reconnue par de nombreux acteurs majeurs de l'industrie aéronautique » a déclaré dans un communiqué Eric Dang, le directeur général de Bamboo Airways.



La division MRO du groupe Air France KLM précise que Bamboo Airways bénéficiera de services performants en matière de réparation équipements, de logistique et d'accès aux pièces de rechange grâce à un stock basé à Hanoï et sur plusieurs pools d'AFI KLM E&M situés dans le monde entier. La compagnie vietnamienne bénéficiera également de la plateforme de maintenance prédictive Prognos. Le contrat couvre un total de 14 appareils.



« Avec la signature de cet important contrat, nous sommes honorés de soutenir Bamboo Airways et de faire partie de son histoire à succès. Bamboo Airways rejoint notre vaste communauté de clients 787 qui ont fait confiance à AFI KLM E&M pour nos services. Notre groupe conçoit des solutions adaptatives pour les avions de nouvelle génération » a pour sa part ajouté Dominik Wiener-Silva, le directeur général des ventes d'AFI KLM E&M pour la région Asie-Pacifique.



Ce contrat intervient juste après celui signé avec Air Premia, la nouvelle compagnie aérienne coréenne qui a également choisi AFI KLM E&M pour les équipements de ses 10 futurs Boeing 787.



Bamboo Airways devient de fait le 21ème client de la division MRO d'Air France KLM pour ses services sur le Dreamliner.



« Le grand nombre de 787 que nous soutenons et les effets d'échelle associés nous permettent d'offrir des services 787 très compétitifs » a expliqué Ton Dortmans, le directeur général de KLM Engineering & Maintenance. « Pour ce contrat, Bamboo Airways a également été convaincu par les multiples avantages de notre double profil unique de MRO et d'opérateur 787 » a-t-il ajouté.





Photo © Copyright AFI KLM E&M Deuxième contrat en deux jours. Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) vient de signer un nouveau contrat de support équipements à long terme avec Bamboo Airways pour ses Boeing 787. La jeune compagnie vietnamienne est opératrice du Dreamliner depuis près d'un an, avec trois 787-9 en flotte.» a déclaré dans un communiqué Eric Dang, le directeur général de Bamboo Airways.La division MRO du groupe Air France KLM précise que Bamboo Airways bénéficiera de services performants en matière de réparation équipements, de logistique et d'accès aux pièces de rechange grâce à un stock basé à Hanoï et sur plusieurs pools d'AFI KLM E&M situés dans le monde entier. La compagnie vietnamienne bénéficiera également de la plateforme de maintenance prédictive Prognos. Le contrat couvre un total de 14 appareils.» a pour sa part ajouté Dominik Wiener-Silva, le directeur général des ventes d'AFI KLM E&M pour la région Asie-Pacifique.Ce contrat intervient juste après celui signé avec Air Premia, la nouvelle compagnie aérienne coréenne qui a également choisi AFI KLM E&M pour les équipements de ses 10 futurs Boeing 787.Bamboo Airways devient de fait le 21ème client de la division MRO d'Air France KLM pour ses services sur le Dreamliner.» a expliqué Ton Dortmans, le directeur général de KLM Engineering & Maintenance. «» a-t-il ajouté.