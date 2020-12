MRO : Air Premia a choisi AFI KLM E&M pour les équipements de sa flotte de Boeing 787

Air Premia s'est tournée vers Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) pour le support à long terme des équipements de sa flotte de Boeing 787. La nouvelle compagnie aérienne coréenne devient de fait le 20ème client de la division MRO d'Air France KLM pour ses services sur le Dreamliner.



« Air Premia rejoint notre vaste communauté de clients qui ont confié à AFI KLM E&M le support des équipements de leurs flottes de Boeing 787. Notre groupe conçoit des solutions adaptées pour cet avion de haute technologie, basées sur des innovations ciblées et dans un esprit d'amélioration continue. Notre principal objectif est de faire en sorte que nos services de maintenance restent à la pointe de l'efficacité et de la fiabilité » a déclaré Dominik Wiener-Silva, le directeur général des ventes pour la région Asie-Pacifique d'AFI KLM E&M.



Plus précisément, ce contrat couvre la réparation des équipements, l'accès au pool de pièces détachées et la logistique pour la majorité des pièces installées sur la flotte d'Air Premia. La start-up coréenne bénéficiera également de la plateforme de maintenance prédictive Prognos.



Créée par l'ancien PDG de Jeju Air et basée sur l'aéroport d'Incheon, Air Premia attend 10 Boeing 787-9 livrables à raison de deux exemplaires par an. Ces appareils ont été commandés à Boeing et à plusieurs sociétés de leasing. La nouvelle compagnie prévoit de desservir des destinations de la région Asie-Pacifique puis l'Amérique du Nord et l'Europe. Son premier Dreamliner est aujourd'hui prêt à être livré à Everett (L/N 1047, Trent 1000).