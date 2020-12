Le spleen de l'aviation

Décidément, cette fin d'année n'est pas pour alimenter les rêves des passionnés d'aviation. Il y a d'abord eu cette annonce du « e-roll-out » du Falcon 6X de Dassault Aviation, un événement totalement virtuel qui ne marquera sans doute pas l'histoire de l'aviation, hélas, même si on en comprend bien évidemment les raisons. Il y a eu surtout hier cette annonce de l'annulation du salon du Bourget l'année prochaine, un gros coup sur la tête pour les centaines de milliers de professionnels et de passionnés qui faisaient de cette fête le plus important rendez-vous mondial pour la promotion de la filière aéronautique. Autre triste nouvelle, le décès cette nuit de l'une des dernières grandes légendes de l'histoire de l'aviation, Chuck Yeager, tant il aura influencé toute une génération de pilotes et suscité des vocations, même en dehors des États-Unis.



