GOL sera la première à remettre le Boeing 737 MAX en service

GOL va coiffer American Airlines au poteau et sera la première compagnie à remettre le Boeing 737 MAX en service commercial. La compagnie brésilienne a fait cette annonce le 7 décembre, précisant que son premier appareil à retourner en vol décollerait de sa base de Sao Paulo dès le 9 décembre. Elle estime que les sept appareils qu'elle avait déjà reçus et qui sont cloués au sol depuis mars 2019 seront tous prêts à revoler à la fin du mois. Leur programme de vols dépendra des besoins opérationnels.



La low-cost souligne sa confiance totale dans l'appareil, par la voix de son directeur des Opérations, Celso Ferrer : « Ces 20 derniers mois, nous avons assisté à l'examen de sécurité le plus complet de l'histoire de l'aviation commerciale, qui a réuni des organismes de réglementation et des compagnies aériennes du monde entier pour évaluer et contribuer à la mise...