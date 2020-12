Boeing réduit encore le rythme de production des 787

A l'occasion d'une intervention devant le Crédit Suisse, Greg Smith, directeur financier de Boeing, a annoncé un « léger ajustement » de la cadence de production de son programme 787. Elle doit désormais passer à cinq par mois à partir de la mi-2021, au lieu des six par mois initialement visés. Greg Smith souligne que, d'ici là, la production restera à moins de dix appareils par mois.



Celle-ci a fortement ralenti, d'une part pour atteindre les objectifs de réduction des cadences imposés par la baisse de la demande mais aussi en raison des inspections qualité plus poussées. Celles-ci font suite à la découverte de plusieurs défauts de production sur certains avions, signalés en septembre et ayant provoqué l'ouverture d'une enquête par la FAA, notamment un problème de taille sur une pièce, un autre lié à la planéité du fuselage et un dernier lié au serrage (trop fort) de certains composants.



« Nous prenons plus de temps que prévu » pour vérifier qu'aucun défaut de production n'affecte plus le programme, ce qui a conduit à ce qu'aucun Dreamliner ne soit livré au mois de novembre. Ce processus devrait encore ralentir l'activité en décembre, prévient Greg Smith.



Il ajoute que Boeing a encore un grand nombre d'avions non livrés dans ses installations. L'avionneur reste cependant confiant en l'avenir du programme à plus long terme, alors que la production avait atteint jusqu'à quatorze appareils par mois.