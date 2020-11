Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retrouvez sur cette page toute l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Le Sénat encourage les compagnies à acheter des avions neufs

Dans le cadre de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021, le Sénat a adopté un amendement visant introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les compagnies aériennes désireuses de s'engager résolument dans la transition énergétique de leur flotte.



Natixis et BPCE participent au financement de deux Dreamliner

Les banques françaises Natixis et BPCE ont participé à l'organisation du financement de deux Boeing 787-9 destinés à Turkish Airlines, au coté J.P. Morgan, en venant s'appuyer sur une garantie de prêt de l'Eximbank américaine. Les deux appareils, qui sont loués à la compagnie turque par Natixis et BPCE, ont été livrés en septembre et en octobre.



La France va participer au développement du futur hélicoptère moyen de l'OTAN

La France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie et...