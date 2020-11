L'IATA lance un programme de compensation carbone

Après des années de communication défaillante, le transport aérien n'a de cesse de vouloir démontrer son engagement en faveur de la réduction de ses émissions de CO2. Si à court terme le seul objectif des compagnies est leur survie, elles continuent de regarder à plus long terme et à s'engager en faveur d'opérations plus durables. C'est dans cette optique qu'elles ont développé au sein de l'IATA un programme centralisé de compensation carbone : l'ACE (Aviation Carbon Exchange).



Jusqu'à présent, chaque compagnie pouvait proposer son propre programme de compensation à ses passagers et choisissait elle-même les projets durables auprès desquels elle voulait acquérir ses crédits carbone. Alors que la phase pilote du programme CORSIA (système de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l'aviation internationale) entre en vigueur le 1er janvier dans les pays volontaires, les compagnies auront également accès à un « marché commun » de systèmes...