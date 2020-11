Nouvelle dégradation des prévisions pour les compagnies aériennes mais des opérations à l'équilibre au 4e trimestre 2021

L'annonce de la disponibilité prochaine d'un vaccin contre la covid-19 a redonné de l'espoir au secteur aéronautique, qui survit au jour le jour depuis le mois de mars. Mais il reste prudent car les chiffres, eux, ne font que témoigner encore et encore des difficultés dans lesquels il est enlisé. Ainsi, les prévisions de l'IATA se sont encore dégradées, avec des estimations de pertes revues à la hausse, plus que doublées pour 2021. « Les livres d'histoire retiendront 2020 comme la pire année » d'un point de vue financier pour le secteur, a affirmé Alexandre de Juniac, directeur général de l'association. Mais dans ce long tunnel de mauvaises nouvelles, une lumière : les compagnies aériennes pourraient connaître leur premier trimestre à l'équilibre au quatrième trimestre 2021, ce qui est plus tôt que prévu initialement.



