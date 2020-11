Le secteur aéronautique peut désormais se fixer un calendrier de reprise

Le secteur aéronautique est encore très loin de sortir de la crise la plus profonde de son histoire, mais les bonnes nouvelles ont commencé à émerger d'un océan de pessimisme ces derniers jours, avec la concrétisation des premiers vaccins et la réactivité de certains pays à en assurer la distribution au plus vite, en particulier chez nos proches voisins. Si les incertitudes demeurent encore, avec un virus Sars-Cov-2 qui a déjà montré son imprévisibilité, les bases d'un calendrier de reprise du transport aérien peuvent désormais se dresser, avec celui de la reprise de l'industrie aéronautique civile, ce qui n'avait encore jamais été le cas depuis l'apparition de la pandémie.



Car les raisons de cette crise restent éminemment politiques, avec l'absence d'une coordination des pays au niveau mondial quant aux restrictions, et n'ont jamais été liées à une baisse du désir de voyages. À pouvoir d'achat...