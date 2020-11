L'aérien s'organise pour tenter d'imposer le dépistage face à la quarantaine

Le secteur du transport aérien n'a pas fini de se battre pour redécoller. Alors que les vols internationaux restent en grande majorité cloués au sol et que les restrictions de déplacement demeurent, les organisations internationales représentatives des acteurs du secteur travaillent d'arrache-pied à convaincre les gouvernements de mettre en place des politiques de dépistage systématique avant les voyages et de les coordonner, afin de permettre la réouverture des frontières et la levée des mesures de quarantaine, qui ont le même effet qu'une interdiction d'entrée.



Dans ce contexte, l'OACI vient de publier un guide sur le dépistage et les mesures de gestion des risques transfrontaliers, élaboré par un groupe de travail rassemblant plusieurs gouvernements, des centres de contrôle et de prévention des maladies, l'OMS (Organisation mondiale de la santé), l'IATA, l'ACI et des représentants de l'industrie aérospatiale. Ce manuel se veut un outil d'évaluation des risques, utilisable pour la mise...