Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retrouvez sur cette page toute l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Sabena technics rachète Aeromecanic

Sabena technics se renforce dans le MCO et annonce l'acquisition d'Aeromecanic. La société française se dote ainsi de nouvelles capacités dans la maintenance d'avions et d'hélicoptères militaires, conformément à son objectif de doubler ses moyens industriels en 2021. Aeromecanic, qui devient Sabena technics MRS, est basé sur l'aéroport de Marignane, à proximité des installations d'Airbus Helicopters. Ses installations de 3 000m² rassemblent un hangar et des ateliers moteur, chaudronnerie, avionique, roues/freins et peinture. Cette nouvelle acquisition intervient quelques jours seulement après celle de la société AeroTech Pro, implantée à Aix-en-Provence et à Istres, qui permettra à Sabena technics de développer ses services sur les avions militaires Airbus et en particulier au niveau du soutien de programmes A330 MRTT (Phénix) et A400M (Atlas).



Un compromis possible dans les prochaines semaines dans le conflit Airbus-Boeing

Le ministre français de l'Économie et des Finances...