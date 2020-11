La FAA autorise le Boeing 737 MAX à redécoller

C'est la phrase que Boeing rêvait d'écrire depuis plus d'un an et demi : « la FAA a annulé aujourd'hui la décision qui avait interrompu les opérations commerciales des Boeing 737-8 et 737-9. » Les compagnies exploitantes de l'appareil relevant de l'autorité américaine vont ainsi pouvoir se préparer à remettre leur flotte en service. American Airlines a annoncé qu'elle serait la première à réintroduire un 737 MAX dans son programme de vols, pour les fêtes de fin d'année. Quant à Boeing, il va pouvoir reprendre ses livraisons.



Il faudra un délai avant que chaque appareil cloué au sol puisse redécoller. La levée de l'immobilisation s'accompagne d'une directive de navigabilité imposant des modifications sur la flotte, par exemple l'installation de nouveaux logiciels pour le calculateur de commandes de vol et le système d'affichage, une modification du câblage lié au compensateur de la gouverne de profondeur ou la révision du manuel de vol... Par ailleurs, elle demande un test des capteurs d'angle d'attaque.



Les 737 MAX sortant d'un stockage à long terme, les opérations de déstockage devront être suivies minutieusement et un vol de préparation opérationnelle sera obligatoire avant la remise en service de chaque appareil. Ceux étant immobilisés chez Boeing (environ 450) seront examinés par un inspecteur de la FAA avant livraison.



Enfin, la FAA doit également encore approuver le programme de formation que devront suivre les pilotes pour chaque compagnie aérienne américaine.



Le 737 MAX est cloué au sol depuis le 13 mars 2019, après deux accidents de Lion Air et Ethiopian Airlines, provoqués notamment par une mauvaise conception du système anti-décrochage (MCAS). Il aura ainsi fallu vingt mois à l'agence et à Boeing pour déterminer les correctifs nécessaires à rendre l'avion sûr. « Le chemin qui nous a conduit à cette décision a été long et épuisant. Mais nous avions dit dès le début que nous prendrions le temps nécessaire pour bien faire les choses. Nous n'avons jamais été commandés par le temps, nous avons suivi un processus méthodique et délibéré », a déclaré Steve Dickson, le directeur de la FAA.



Lui-même a pris les commandes de l'appareil à la fin du mois de septembre pour juger de sa navigabilité, après que des inspecteurs de l'EASA et de Transports Canada soient également venus évaluer l'appareil et ses modifications.