Etihad passe à la vitesse supérieure dans le redimensionnement de ses activités

Il y a quelques années, Etihad était la troisième grande compagnie du Golfe, luttant à armes égales avec ses deux puissantes rivales. Quelques investissements malheureux et une pandémie plus tard, la compagnie d'Abou Dhabi revoit ses ambitions très à la baisse et se réorganise pour survivre sous la forme d'une compagnie de taille intermédiaire, prête à faire face à un ralentissement durable de l'industrie du transport aérien.



Les déboires d'Etihad avaient débuté bien avant que la crise actuelle n'éclate, lorsque sa stratégie de prises de participation s'est révélée dangereuse, son échec culminant avec le refus de son plan de redressement pour Alitalia en 2017 puis la faillite de Jet Airways en 2019. Mais ses efforts de restructuration avaient déjà commencé à ce moment-là.



Le nouveau volet, annoncé la semaine dernière, abandonne les rêves de grandeur. Pas de révolution, Etihad reste une compagnie full-service mais va réduire la...