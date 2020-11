La sortie de crise du programme 737 MAX n'est pas pour demain

Demain sera peut-être le jour où la quatrième génération de 737 de Boeing sera à nouveau autorisée à voler dans le ciel américain. La FAA doit en effet annuler l'ordre d'immobilisation au sol du 737 MAX cette semaine, après un long processus de recertification concernant les premières variantes de la nouvelle famille de monocouloirs de l'avionneur américain, à savoir les 737 MAX 8 et 737 MAX 9. La compagnie American Airlines a d'ailleurs déjà fait savoir qu'elle sera la première à déployer le 737 MAX sur un vol commercial à partir du 29 décembre, entre Miami et New York La Guardia. Elle sera suivie par d'autres transporteurs basés en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient au cours des tout prochains mois.



Mais ce retour en vol ne sera évidemment qu'extrêmement progressif, au grand drame de l'ensemble de la chaîne de fournisseurs de Boeing. Il faudra en...