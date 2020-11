Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retrouvez sur cette page toute l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



MBDA va développer un nouveau missile air-sol pour le Tigre

La ministre des Armées Florence Parly a annoncé que MBDA allait développer le nouveau Missile Air-Sol Tactique-Futur (MAST-F) destiné à venir armer l'hélicoptère de combat Tigre. Ce nouveau missile MHT/MLP (Missile Haut de Trame / Missile Longue Portée), qui viendra remplacer les actuels AGM-114 Hellfire de Lockheed Martin à partir de 2028, sera dérivé du missile moyenne portée (MMP) qui équipe déjà les fantassins. MBDA a précisé que sa portée sera supérieure à 8 kilomètres tout en offrant un gain de masse de près de 100 kg par Tigre (8 missiles), ce qui lui permettra à l'hélicoptère de combat d'emporter plus de carburant et d'augmenter son endurance en mission. Le missile à guidage laser bénéficiera également d'une liaison de données bidirectionnelle. Safran, Thales, Roxel, Nexter et Rafaut sont également...