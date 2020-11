Compagnies aériennes africaines : Agir vite ou disparaitre

Les 9 et 10 novembre, l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) tenait sa 52e assemblée générale annuelle en format virtuel sous le thème « Redéfinir le transport aérien pour une nouvelle ère ». Au terme de ces deux jours de travaux, qui ont regroupé plus de 400 délégués de 76 nationalités différentes, l'assemblée a lancé un appel à la mobilisation des compagnies aériennes pour qu'elles prennent des mesures spécifiques afin de renforcer leur résilience et émerger de la crise sur des bases solides.



Un secteur dévasté et sous le choc



Selon les dernières prévisions de l'AFRAA, les compagnies aériennes africaines devraient enregistrer une perte en revenus de 9 milliards de dollars d'ici la fin 2020 et les perspectives continuent de s'assombrir. A ce jour sur le continent, quatre compagnies aériennes ont cessé leurs activités en raison de l'impact de la covid-19, deux sont sous administration volontaire, et...