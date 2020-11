Boeing relève ses prévisions pour le marché chinois

Boeing a relevé jeudi ses prévisions de croissance pour le marché aéronautique chinois nonobstant l'épidémie de Covid-19, disant tabler désormais sur la livraison de 8.600 avions tous constructeurs confondus sur les 30 prochaines années. Dans un communiqué, l'avionneur américain estime que les compagnies aériennes chinoises auront acheté pour 1.400 milliards de dollars (1.189 mds EUR) de nouveaux avions d'ici à 2039. "Si le Covid-19 a gravement frappé le marché de l'aviation civile dans tous les pays, les facteurs de croissance fondamentaux de la Chine restent robustes", observe Boeing. Dans ses prévisions remontant à l'an dernier, le constructeur américain tablait sur la vente de seulement 8.090 appareils dans les vingt prochaines années, pour une valeur de 1.300 mds USD. Le relèvement des prévisions correspond donc à une hausse de 6,3% du nombre d'appareils vendus au cours des vingt années à venir, contre +5,2% entre les prévisions 2018 et 2019. La flotte aérienne chinoise a déjà été multipliée par sept depuis l'an 2000. Boeing s'attend à ce que l'expansion de la classe moyenne, la croissance économique et l'urbanisation accélérée du pays continuent à soutenir le marché aérien chinois, qui devrait rapidement devenir le premier du monde, devant les Etats-Unis. L'avionneur mise sur une croissance annuelle moyenne de 5,5% du nombre de passagers transportés ces vingt prochaines années. Signe de l'impact du nouveau coronavirus, Boeing dit s'attendre toutefois à un ralentissement de la demande pour les gros porteurs utilisés principalement pour les liaisons internationales: ils devraient représenter 18% des livraisons d'ici 2039 (1.590 appareils), soit quatre points de moins que dans l'estimation de l'an dernier. Le constructeur mise aussi sur le développement exponentiel du commerce électronique en Chine, qui devrait soutenir le fret aérien. Le mois dernier, Boeing avait dit miser sur la vente de 43.110 nouveaux avions dans le monde dans les vingt prochaines années et sur une croissance annuelle du trafic aérien de 4% en moyenne d'ici 2039.