Rolls-Royce teste une alimentation moteur avec 100% de carburant durable

Rolls-Royce veut que ses moteurs permettent de libérer le potentiel environnemental des carburants durables d'aviation. Le motoriste britannique a annoncé qu'il allait réaliser des essais statiques à Derby sur le Trent 1000 équipé de son démonstrateur ALECSys en l'alimentant avec du carburant durable à 100%.



Actuellement, les carburants durables d'aviation (SAF) ne peuvent être utilisés que mélangés à du kérosène classique et dans une proportion maximale de 50%. Les essais doivent montrer que les systèmes de propulsion fonctionneront aussi sûrement et efficacement avec du SAF non mélangé qu'avec du kérosène et que cela permettra de réduire de 75% les émissions de CO2 des moteurs sur leur cycle de vie, au stade où en est la technologie actuellement.



ALECSys (Système avancé de combustion à émissions réduites) fait partie des technologies testées dans le programme de démonstrateur du moteur de nouvelle génération, l'UltraFan. Il a vocation à optimiser le mélange...