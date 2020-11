Echec de la signature de trois accords d'entreprise au sein du Groupe ADP

La signature de trois accords négociés en vue d'adapter le modèle économique et social du Groupe ADP à la crise du Covid-19 a échoué, ont annoncé jeudi les syndicats et la direction d'Aéroports de Paris, aucune majorité n'ayant été trouvée parmi les trois organisations représentatives (CFE-CGC, CGT, Unsa). Le gestionnaire des aéroports parisiens, dont la maison-mère ADP SA emploie près de 6.300 personnes, et les syndicats négociaient depuis août un accord d'activité partielle de longue durée (APLD), un accord de performance collective (APC) et un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC). Ces accords visaient à réduire les salaires et la masse salariale en limitant les suppressions d'emplois (jusqu'à 700 postes). La signature était conditionnée à l'obligation qu'ils soient tous majoritaires. Mais seule l'Unsa (3e syndicat) a signé l'ensemble des accords, "après avoir consulté les salariés", a expliqué à l'AFP Laurent Garssine, son secrétaire général. Ils étaient, dit-il, "la garantie du maintien de l'emploi avec des efforts supportables, pas de licenciements économiques pendant trois ans et une clause de revoyure". "Désormais nous sommes sous la menace d'un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et de mesures unilatérales sans négociation", regrette-t-il. "L'absence de signature conjointe de ces trois accords par les organisations syndicales représentatives (...) imposera que les mesures nécessaires soient prises pour adapter le modèle économique et social de l'entreprise, conformément à ses orientations stratégiques", explique, dans un communiqué, la direction d'ADP qui "prend acte". "Ces projets d'accords contenaient des engagements formels en matière de maintien de l'emploi et de préservation des compétences. En particulier, une +clause de garantie de l'emploi+ faisait obstacle à tout licenciement pour motif économique de 2021 à 2023 dans la maison mère", souligne-t-elle. La CGT (2e) dit avoir rejeté "un projet qui remet en cause plusieurs éléments de rémunérations, et ce de façon pérenne, finançant 1.150 départs potentiels, soit 18% de l'effectif". Elle a néanmoins signé, comme la CFE-CGC (1er), l'accord de RCC avec des réserves sur le nombre de suppressions de postes et le manque de recrutements, a indiqué à l'AFP Daniel Bertonne, son secrétaire général. "La direction d'ADP, profitant de la situation, a persisté, sur toute la durée des négociations, dans sa volonté de réduire durablement, voire de supprimer, des éléments substantiels de rémunération", dénonce de son côté la CFE-CGC dans un communiqué. "Les salariés d'ADP qui subissent déjà l'activité partielle depuis le mois de mars sont encore prêts à faire des sacrifices, justement répartis, dans des proportions mesurées, mais pour la seule durée de la crise", insiste le syndicat. "Les réductions envisagées par la direction représentent plus de 15% de perte de rémunération pour tous les salariés", ce qui est "injuste et inacceptable", déplore-t-il.