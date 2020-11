Bombardier profite d'une accélération de ses livraisons de Global 7500 au troisième trimestre

Bombardier, qui se dirige toujours un peu plus vers une activité consacrée exclusivement à l'aviation d'affaires, a publié ses financiers du troisième trimestre. La branche Aviation du groupe canadien a clairement profité de l'accélération des livraisons d'avions d'affaires ce trimestre et en particulier de son nouveau Global 7500, dégageant un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars grâce à la livraison de 24 appareils.



À titre de comparaison, l'avionneur canadien n'avait réussi à livrer qu'une vingtaine de jets d'affaires lors du précédent trimestre, une période fortement impactée par les effets de la pandémie de COVID-19 ainsi que par les mesures sanitaires associées qui avaient été déployées sur ses sites de production.



Mieux, Bombardier profite aussi de la hausse des livraisons de son biréacteur d'affaires haut de gamme (8 exemplaires), ce qui lui permet de réaliser de 10 % de chiffre d'affaires en plus que celui...