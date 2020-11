L'UNCAF propose 6 mesures de soutien pour sauver les petites compagnies aériennes régionales françaises

Alors que l'Europe continue à se reconfiner, l'Union Nationale des Compagnies Aériennes Françaises (UNCAF) demande ainsi au gouvernement de considérer 6 mesures pour éviter la faillite « immédiate » de certains opérateurs. L'UNCAF, qui représente plus d'une trentaine d'opérateurs d'avions et d'hélicoptères, souhaite en effet que l'État prenne des mesures de soutien en fonction de « la situation économique et non plus par rapport à la situation spécifique de telle ou telle compagnie ».



« La situation est exceptionnelle et les mesures doivent être exceptionnelles, fortes, rapides, lisibles et offrant un cadre de travail adapté et une vision moyen terme pour que les chefs d'entreprises puissent organiser la reconstruction de leur modèle économique et sauver l'emploi. Sinon, tout ce qui a été actuellement fait risque de n'avoir servi à rien... » a déclaré Olivier Manaut, le Président de l'UNCAF, dans un communiqué.



Ces 6 mesures de soutien sont :



1) Le décalage du remboursement du PGE de 5 à 15 ans.



2) Le maintien de l'Activité partielle au taux de 84 % du salaire net, jusqu'au 31 décembre 2021.



3) L'accès à l'APLD, mais avec une activité des salariés pouvant être réduite à 20 %.



4) L'exonération des charges sociales et patronales sur les compléments de salaire jusqu'au 31 décembre 2021.



5) Que l'année 2021 soit blanche de charges et taxes sur le transport aérien.



6) Une aide directe de 800 000 euros à toutes les entreprises qui réalisaient moins de 50 millions d'euros de CA en 2019 et dont le CA, subventions d'exploitation incluses, a chuté de plus 60 % au 31 décembre.