Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retrouvez sur cette page toute l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



L'aéronautique améliore toujours la balance commerciale française

L'aéronautique a contribué à l'amélioration des exportations françaises au troisième trimestre. Le déficit commercial de la France s'est stabilisé à 20,5 milliards d'euros, avec une nette amélioration de la contribution du secteur aéronautique qui a vu ses exportations augmenter de 80% par rapport au précédent trimestre. L'exportation des produits aéronautiques affiche un excédent de 4,4 milliards au 3e trimestre, soit 3,5 milliards de plus que les trois mois précédents qui avaient fortement été impactés par la situation sanitaire mondiale.



Airbus va développer son site de Saint-Nazaire pour la famille A320

Les salariés d'Airbus ont appris la bonne nouvelle lors d'un d'un comité social et économique. L'avionneur européen a en effet décidé d'investir 60 millions d'euros pour développer les capacités de son site de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Plus précisément, Airbus va créer une nouvelle ligne de production pour les...