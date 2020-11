Industrie aéronautique : SKF va fermer son usine d'Avallon en 2022

Le géant suédois SKF, spécialiste des roulements à billes, va fermer son usine d'Avallon (Yonne), qui emploie 140 salariés, d'ici la fin de l'année 2022, a-t-il annoncé mardi. Dans un communiqué, la direction a également indiqué sa volonté de se séparer de 110 salariés sur son site de Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), près de Tours, qui emploie environ 1.200 personnes. L'industriel a décliné mardi son plan de restructuration lors de comités sociaux et économiques (CSE) organisés dans ses différentes usines françaises. "Ce sont des décisions difficiles mais nécessaires pour pouvoir continuer à répondre aux attentes de nos clients en termes de compétitivité, de flexibilité et de qualité", a expliqué un responsable de la société. Fournisseur de tous les secteurs industriels, des éoliennes jusqu'aux moteurs d'avions en passant par l'automobile et les trains, SKF réalise un milliard d'euros de chiffre d'affaires en France, où il emploie environ 3.000 collaborateurs sur 43.600 dans le monde.