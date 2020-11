Air Europa : Le gouvernement espagnol va renflouer la compagnie aérienne à hauteur de 475 millions d'euros

Le gouvernement espagnol a annoncé mardi qu'il allait allouer 475 millions d'euros sous forme de prêts à la compagnie aérienne Air Europa, mise en grande difficulté par la crise du coronavirus, dans le cadre d'un fonds de sauvetage public aux entreprises stratégiques. Air Europa est en voie, depuis novembre 2019, d'être rachetée par IAG, maison-mère d'Iberia et de British Airways, pour 1 milliard d'euros. L'opération n'a pas encore été finalisée. "Le conseil des ministres a autorisé (...) une opération de soutien public temporaire sollicitée par la compagnie Air Europa", a déclaré mardi la porte-parole du gouvernement Maria Jesus Montero lors d'une conférence de presse. "C'est la première opération de ce type" depuis la création par le gouvernement en août d'un fonds de sauvetage public des entreprises stratégiques, doté de dix milliards d'euros, a-t-elle précisé. Ce soutien prendra la forme de deux prêts, l'un participatif de 240 millions d'euros et un prêt ordinaire de 235 millions d'euros, que la compagnie aura six ans pour rembourser. Le gouvernement considère Air Europa, deuxième compagnie espagnole après Iberia, comme une entreprise "stratégique" car elle représente "18% du chiffre d'affaires global des compagnies aériennes espagnoles" et "offre un service essentiel pour garantir la connectivité de l'Espagne", a justifié Mme Montero. Air Europa a souffert "d'une chute de 95% de son activité en terme de vols entre avril et juin", en raison des moindres arrivées de touristes et des restrictions à la mobilité destinées à lutter contre la pandémie, selon la ministre. Le gouvernement espagnol avait annoncé début juillet la création d'un fonds de sauvetage public de dix milliards d'euros pour les entreprises stratégiques mises en difficulté par la crise du nouveau coronavirus, notamment dans les secteurs de la sécurité, la santé, les infrastructures ou les communications. Le groupe aérien IAG, maison mère d'Iberia, avait annoncé en novembre 2019 le rachat d'Air Europa pour 1 milliard d'euros au groupe touristique espagnol Globalia. Interrogé par l'AFP, IAG n'a pas souhaité faire de commentaire sur les conséquences de ce renflouement par le gouvernement espagnol. La pandémie de Covid-19 frappe particulièrement durement le secteur aérien, avec une baisse de 66% du nombre de passagers estimée pour 2020 par l'Association internationale du transport aérien IATA, qui demande un soutien financier aux gouvernements pour aider les compagnies à passer l'hiver.