Le nouvel aéroport de Berlin entre en service en pleine crise du transport aérien

« Je n'arrive toujours pas à y croire », plaisantait Carsten Spohr le 31 octobre, en embarquant pour le premier vol de Lufthansa à destination du nouvel aéroport de Berlin. Il aura en effet fallu neuf ans supplémentaires à l'Allemagne pour mettre en service cette nouvelle plateforme, appelée à devenir le point d'entrée unique des passagers à Berlin.



L'aéroport Willy Brandt, BER, a donc été inauguré samedi à 14h, avec l'atterrissage de deux vols spéciaux d'EasyJet (au départ de Tegel) et de Lufthansa (au départ de Münich), tous deux réalisés en A320neo avec les présidents des compagnies à leur bord. D'autres vols, commerciaux cette fois, ont atterri plus tard dans l'après-midi et le premier vol commercial au départ a eu lieu le 1er novembre, avec le décollage du vol d'easyJet pour Gatwick à 6h45. Vingt-deux ont suivi dans la journée, notamment de Qatar Airways et de Turkish Airlines, permettant à l'aéroport d'attendre 3 000 passagers.



Les déménagements se feront de façon progressive. La deuxième vague de compagnies à intégrer les nouvelles installations est prévue pour le 4 novembre, avec l'arrivée d'Eurowings et de Vueling notamment. Puis les déménagements s'achèveront le 8 novembre, lorsque l'actuel aéroport de Tegel fermera définitivement ses portes. C'est à ce moment que le reste du groupe Lufthansa déménagera à BER.



L'aéroport de Berlin couvre une surface de 1 470 hectares. Pour le moment, deux terminaux sont opérationnels, le T1 (qui sera la base d'easyJet désormais) et le T5. Le terminal 5 est l'ancien aéroport de Schönefeld, qui a perdu son code SFX le 25 octobre lors du passage à la saison hiver et qui continuera d'accueillir dix-sept compagnies, dont Ryanair et Wizz Air. Les terminaux 1 et 2 (où déménagera Eurowings à terme mais qui ne sera pas ouvert avant l'année prochaine) se situent entre les deux pistes, la piste nord étant utilisée depuis plusieurs années, la piste sud entrant en service le 4 novembre.



La plateforme a une capacité de 40 millions de passagers et n'est donc plus sous-dimensionnée (Berlin a accueilli plus de 35 millions de passagers en 2019), ce qui lui avait longtemps été reproché. De toute façon, un tel problème ne se pose plus dans l'immédiat, en pleine crise sanitaire, avec des programmes de vols réduits à peau de chagrin.



Le moins que l'on puisse dire est en effet que le démarrage de BER n'aura pas été un long fleuve tranquille. Le « Skandal-Flughafen » a été inauguré après plusieurs reports, sa construction ayant été entachée par les défaillances (au premier rang desquelles l'inefficacité du système incendie), les malfaçons, la faillite de certains fournisseurs etc. Au final, le calendrier a glissé de neuf ans et le budget a explosé, les travaux ayant coûté au moins quatre milliards d'euros de plus que planifié. Alors que ces déboires avaient l'occasion d'être mis de côté, des militants écologistes ont tenté de perturber l'inauguration.



Désormais, l'aéroport va devoir composer avec la crise, qui va certes lui éviter les engorgements mais va également retarder plus encore le moment où il sera rentable. « Avec l'ouverture de l'aéroport, le temps est venu de regagner la confiance perdue. Il est maintenant temps de se tourner vers l'avenir », a commenté Dietmar Woidke, Minister-Präsident de l'état de Brandebourg, tandis que le ministre des Transports Andreas Scheuer espère que « le temps des moqueries est révolu ». « Il est temps maintenant de surmonter les nouveaux obstacles, que ce soit en matière d'opérations ou de financement dans le contexte de l'épidémie », conclut Rainer Bretschneider, président du conseil de surveillance de la société Flughafen Berlin Brandenburg.