MRO : La reprise sera plus lente en Europe que dans le reste du monde

Si lire l'avenir de l'industrie aéronautique est un exercice particulièrement difficile en ce moment, Oliver Wyman s'y est tout de même prêté dans le cadre du salon virtuel MRO Transatlantic. Le cabinet américain se montre même relativement optimiste sur le profil d'évolution du secteur de la maintenance dans les prochaines années, bien qu'il estime que celui-ci va perdre au total 184 milliards de dollars de recettes entre 2020 et 2030 en raison de la crise. Lorsque la reprise sera bien engagée, le secteur devrait croître à un rythme de 4,9% par an. L'Europe en revanche sera plus lente à se relever.



Au niveau mondial, le secteur MRO devrait enregistrer une chute de 40% de son chiffre d'affaires en 2020, pour arriver à un niveau d'environ 50 milliards de dollars. Mais selon l'analyse d'Oliver Wyman, le secteur pourrait retrouver son niveau d'avant-crise dès 2022 grâce à l'augmentation progressive de la...