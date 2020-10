MRO : ATR enrichit son offre d'une trentaine de modifications et upgrades pour les opérateurs

ATR vient de publier deux nouvelles éditions de ses catalogues de « mods & upgrades » à destination des opérateurs de ses avions régionaux turbopropulsés. L'avionneur franco-italien a ainsi ajouté 30 nouvelles solutions de modification pour désormais les porter à un total de 120 solutions, aussi bien celles développées en interne que celles développées par des partenaires externes.



ATR s'est en effet associé avec des DOA (Design Organisation Approval) de solides partenaires tels qu'Aero Engineering Services, AKKA Technologies, ECM Skyservices, Eirtech Aviation Services, PMV Engineering et Recaero pour proposer une offre plus large de modifications (allant de la mod mineure jusqu'au STC).



« La combinaison de ces deux catalogues nous permet d'offrir de nouvelles solutions rapides et concurrentielles à notre famille d'opérateurs et d'améliorer la valeur résiduelle de leurs appareils. Aujourd'hui, sept grandes entreprises conçoivent les meilleurs produits et services pour accompagner les opérateurs ATR, afin qu'ils puissent continuer à assurer une connectivité essentielle dans le monde entier. Ces nouveaux catalogues fournissent des solutions dernier cri, que ce soit pour le transport de passagers ou pour les opérations cargo », a déclaré David Brigante, Directeur des Programmes, du Support Client et des Services d'ATR.



Grâce à des solutions allant de la reconfiguration de cabine, aux systèmes de divertissement en vol, mises à jour de l'avionique et conversions cargos, les opérateurs ATR ont accès à un large éventail de possibilités pour équiper leurs appareils neufs ou d'occasion, afin d'explorer de nouvelles opportunités commerciales et d'améliorer l'expérience de leurs passagers et les performances de leurs avions.



ATR précise que les solutions développées par des partenaires externes ont bénéficié de l'expertise du constructeur, ce qui garantit leur intégration optimale dans l'environnement de l'appareil.