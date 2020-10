L'industrie s'évertue à rassurer sur la sécurité sanitaire des vols

Les études se multiplient pour démontrer que voler n'expose pas les passagers au SARS-CoV-2. La dernière en date est signée par la Harvard T.H. Chan School of Public Health, qui a publié le 27 octobre la phase 1 de ses recherches sur la sécurité sanitaire du transport aérien et se penche spécifiquement sur la partie « à bord » du voyage. Quelques jours auparavant, Boeing, dans le cadre de son initiative « Confident Travel », avait dévoilé les résultats de recherches plus spécifiques sur les techniques de désinfection des avions.



Les recherches de la Harvard T.H. Chan School of Public Health ont porté sur les stratégies mises en place jusqu'ici pour réduire les risques de transmission du covid-19 à bord - la phase 2 se concentrera sur le parcours en aéroport. L'étude en a conclu que grâce à l'approche à plusieurs niveaux adoptée aujourd'hui, ces risques sont faibles. Elle...