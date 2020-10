Raytheon Technologies fait mieux que les attentes au 3e trimestre

Le groupe de défense et d'aéronautique Raytheon Technologies, issu de la fusion en début d'année de Raytheon et d'United Technologies, a enregistré un bénéfice net en fort repli au troisième trimestre mais dépassé les prévisions grâce à une réduction des coûts. Le groupe a dégagé un profit de 264 millions de dollars contre 1,15 milliard l'année d'avant. Mais le périmètre d'activités n'est certainement pas le même parce qu'il y a encore un an les deux entreprises publiaient leurs résultats séparément. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 58 cents par action, dépassant toutefois les estimations des analystes qui étaient de 50 cents et le chiffre d'affaires a bondi. Il s'est monté à 14,7 milliards de dollars contre 11,3 milliards un an plus tôt, en hausse de 30%. "Nous avons réalisé des ventes en concordance avec nos attentes (...) ayant réussi à réduire nos coûts de 700 millions de dollars et de 1,9 milliard au rang des mesures d'optimisation de trésorerie, ce qui a marché bien mieux que nous le prévoyions", a affirmé le patron de Raytheon Technologies Greg Hayes. Parmi les gros contrats obtenus de juin à septembre figurent notamment une commande classifiée de près d'un milliard de dollars à Raytheon Intelligence and Space, des moteurs F-135 à Pratt & Whitney pour 473 millions de dollars, un contrat de services de 320 millions de dollars fourni par Collins à la NASA et à la station spatiale internationale (ISS). Selon le communiqué, le groupe a réduit ses effectifs de 15.000 postes, notamment dans les services commerciaux de Collins et Pratt & Whitney, et réduit de 4.000 le recours à des sous-traitants.