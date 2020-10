MRO : les premières pièces de rechange métalliques imprimées 3D arrivent avec Satair

Satair annonce avoir livré la toute première pièce de rechange en métal certifiée et produite par fabrication additive. Il s'agit d'un élément de Wingtip fence pour la famille Airbus A320ceo qui a été livré « bon pour le vol » à un client américain, alors que la pièce ne pouvait plus être produite chez le fournisseur d'origine, ce qui a conduit Satair à trouver et à développer une solution alternative afin d'éviter la probabilité d'une immobilisation pour l'appareil concerné. La nouvelle pièce est produite en titane et est livrée avec une approbation de certification EASA Form 1.



La filiale d'Airbus spécialisée dans la gestion et la distribution de composants et pièces détachées pour avions commerciaux explique que la pièce a été produite dans l'atelier de fabrication de référence d'Airbus Filton qui a été qualifié en 2019 et qui est désormais en mesure de produire régulièrement des pièces...