MRO : Le secteur de la maintenance aéronautique reste au sol

Le secteur de la MRO vient de traverser 6 mois particulièrement difficiles depuis l'apparition des effets de la pandémie de Covid-19 sur les compagnies aériennes et la nouvelle saison IATA s'annonce, à quelques exceptions près, tout aussi désastreuse au regard de la situation épidémiologique actuelle.



En 2020, la totalité des dépenses de MRO devrait finalement représenter un tiers de celle de l'année dernière, c'est-à-dire se situer dans une fourchette comprise entre 30 et 32 milliards de dollars. Pire, les perspectives de retour à un niveau d'activité pré-Covid s'éloignent avec l'absence de reprise du transport aérien, l'année 2023 restant aujourd'hui l'année charnière pour de nombreux analystes, même si ces projections restent évidemment extrêmement délicates faute de vaccins ou de traitements antiviraux faisant la différence pour recréer des conditions favorables à une reprise réelle du transport aérien.



En attendant, les compagnies aériennes doivent préserver leurs liquidités et...