APOC change son actionnariat pour accélérer sa croissance

APOC connaissait déjà une belle croissance mais son dynamisme devrait encore se renforcer. Le fonds d'investissement Egeria a en effet décidé de s'impliquer dans la société néerlandaise. Le fondateur et président de celle-ci, Max Lutje Wooldrik, conserve ses intérêts mais l'actionnaire actuel, Antea, et d'autres investisseurs vendent leur participation.



L'entrée d'Egeria au capital doit permettre d'accélérer la stratégie de croissance et de transformation d'APOC, afin d'étendre son empreinte mondiale et de lui permettre d'être mieux positionné pour profiter de la reprise lorsque celle-ci interviendra. Les investissements dans les cellules, moteurs et trains d'atterrissage de monocouloirs devraient donc se poursuivre.



« Notre prochaine étape est de revoir notre empreinte mondiale et nous envisageons d'établir des hubs mondiaux pour notre stock en Asie et aux États-Unis. Nous avons l'intention d'ouvrir une base à Singapour avant la fin de l'année afin de fournir un accès toujours plus rapide à notre...