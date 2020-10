Airbus va produire 40 appareils de la famille A320neo par mois jusqu'à l'été 2021

Airbus va maintenir la cadence de production de la famille A320 à 40 appareils par mois jusqu'à l'été 2021, a indiqué vendredi à l'AFP un porte-parole du constructeur. "Nous avons demandé à nos fournisseurs de protéger leur capacité à soutenir une cadence de 47 avions par mois et de se préparer à une potentielle reprise du marché" à partir de l'été prochain mais "il ne s'agit en aucun cas d'une décision d'augmenter les cadences à 47 appareils de la famille A320 par mois", a-t-il précisé. "Sur la famille A320, nous prévoyons de maintenir une cadence de 40 appareils par mois jusqu'à l'été 2021", a ajouté le porte-parole. Il réagissait à des informations publiées jeudi par le Financial Times sur une augmentation de la cadence de production de l'A320 de 40 exemplaires par mois à 47 à partir de juillet. La demande formulée aux fournisseurs vise "à donner de la visibilité à notre chaîne de fournisseurs et à garantir que l'écosystème industriel est préparé à augmenter la production lorsque les bonnes conditions seront réunies", selon le porte-parole. "Cela reflète également notre analyse selon laquelle le marché des monocouloirs sera le premier à rebondir", a-t-il encore indiqué, ajoutant que "plus généralement, Airbus veut préserver sa capacité à répondre aux besoins de ses clients et à pouvoir s'adapter aux évolutions du marché". Face à l'effondrement du secteur du transport aérien, durement frappé par la crise du coronavirus, Airbus a baissé ses cadences de production en avril et produit actuellement 40 A320 par mois, alors qu'avant la crise l'avionneur arrivait, selon le constructeur, à une cadence de 63 à 65 appareils par mois. Pour s'adapter à une reprise du trafic aérien qui ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu'entre 2023 et 2025, l'avionneur a baissé ses cadences de production globalement de 40% par rapport à ce qu'il prévoyait avant-crise, avec 40 Airbus A320 produits par mois, 4 A220, 2 A330 et 5 A350. Le cours de l'action Airbus a bondi vendredi de 5,5% à la bourse de Paris. Airbus doit présenter ses résultats financiers pour le troisième trimestre le 29 octobre.