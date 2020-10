Turkish Technic étend ses capacités MRO au nouvel aéroport d'Istanbul

Turkish Technic vient de réceptionner un premier hangar de maintenance en base implanté sur la nouvelle plateforme aéroportuaire d'Istanbul. Les dernières inspections de ses équipements anti-incendie ont été réalisés il y a quelques jours et un premier client vient d'intégrer les installations. La filiale MRO de Turkish Airlines ne disposait jusqu'à présent que d'un hangar de maintenance légère sur son nouveau hub, ses principales installations étant encore majoritairement regroupées sur l'ancien aéroport Atatürk.



Le nouveau hangar dédié à la maintenance lourde de Turkish Technic affiche une superficie abritée de 60 000 m2, avec la possibilité d'accueillir 6 monocouloirs et 3 gros-porteurs simultanément. Il s'agit de l'un des plus importants hangars de maintenance au monde. Mieux, les nouvelles installations de maintenance de Turkish Airlines pourront accueillir jusqu'à 26 monocouloirs et 19 gros-porteurs simultanément lorsque toutes les phases du projet auront été réalisées.



Turkish Technic a pensé son nouveau...