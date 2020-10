Virgin Australia nomme Jayne Hrdlicka à sa tête

L'ancienne patronne de Jetstar compagnie aérienne à bas prix, Jayne Hrdlicka, va devenir la première femme à prendre la tête de Virgin Australia, ont annoncé jeudi les administrateurs de la compagnie aérienne en difficulté. Mme Hrdlicka succèdera à Paul Scurrah qui dirige Virgin Australia depuis 18 mois, dès que son rachat par la société américaine Bain Capital sera effectif, précise la compagnie aérienne dans son communiqué. "Bien que ce soit la période la plus difficile de l'histoire de l'aviation, je suis toujours aussi fier de la façon dont mon équipe et toute notre organisation se sont battus pour sauver cette compagnie aérienne", a déclaré M. Scurrah cité dans le communiqué. "Le moment semble propice et je sais que l'entreprise sera entre de bonnes mains". Contrainte de suspendre tous ses vols internationaux à la suite de la fermeture des frontières australiennes et la forte baisse du trafic aérien intérieur en raison de la pandémie de Covid-19, la compagnie australienne s'est placée en cessation de paiements en avril. Auparavant, la compagnie aérienne avait annoncé la fermeture de sa filiale à bas prix Tigerair Australia et la réduction d'un tiers de ses effectifs, soit 3.000 postes, avant sa reprise. Mme Hrdlicka, une Américaine, est actuellement présidente de Tennis Australia, et a dirigé le groupe laitier australien A2 Milk. Avant la pandémie, Virgin Australia était en concurrence avec le géant australien Qantas. Lorsque Virgin Australia a été frappée par la crise sanitaire, M. Scurrah avait estimé que même si l'industrie retrouvait ses niveaux de fréquentation d'avant la pandémie, les compagnies aériennes les plus florissantes en seraient "très différentes", nécessiteraient des capitaux à long terme et une assiette de coûts moins élevés.