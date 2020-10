Air Canada révise en forte baisse son offre d'achat sur Air Transat

La compagnie aérienne Air Canada a révisé fortement à la baisse, de 720 à 190 millions de dollars canadiens, son offre d'achat sur le voyagiste Air Transat, en raison de "l'impact sans précédent" de la pandémie de coronavirus sur le transport aérien. Air Canada a annoncé samedi avoir conclu avec Air Transat une "transaction modifiée" prévoyant l'acquisition par Air Canada de toutes les actions de Transat ainsi que "le regroupement des deux sociétés". La nouvelle transaction "tient compte de l'impact sans précédent de la Covid-19 sur l'industrie mondiale du transport aérien, confrontée à la forte chute des voyages aériens", depuis la conclusion d'un premier accord entre les deux compagnies et son approbation par les actionnaires d'Air Transat en août 2019, indique Air Canada dans un communiqué. La valeur de la transaction était alors de 720 millions de dollars canadiens (465 millions d'euros). La version modifiée est désormais évaluée à 190 millions de dollars (122 millions d'euros). En vertu de la transaction modifiée, "approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Air Transat, troisième compagnie aérienne au Canada, Air Canada fera l'acquisition de toutes les actions de Transat au prix de 5 dollars chacune, indiquent les deux compagnies. L'approbation de la transaction demeure assujettie à l'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires du Canada et de l'Union Européenne. Les autorités européennes avaient estimé que le regroupement des deux compagnies pourrait entraîner une hausse des prix et une diminution de l'offre. Si ces approbations sont obtenues, la transaction devrait être conclue fin janvier ou début janvier 2021, indique Air Canada. Le Covid-19 "a eu un effet dévastateur sur l'industrie mondiale du transport aérien et un impact considérable sur la valeur des compagnies aériennes et des actifs de l'aviation", a fait valoir Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. "Avec une baisse prévue du volume de 66% à l'échelle mondiale à la fin de 2020, il va sans dire que le monde a changé profondément depuis la signature de la convention originale en juin 2019", a souligné de son côté Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat.