Entretien avec Thierry Antinori, directeur de la Stratégie et de la Transformation de Qatar Airways

Le Podcast de l'Aviation est le nouveau rendez-vous hebdomadaire que vous propose le Journal de l'Aviation.



Pour ouvrir cette série d'interviews, Thierry Antinori, directeur de la Stratégie et de la Transformation de Qatar Airways, revient sur les opérations de la compagnie aérienne durant ces derniers mois.



Elle est en effet la seule à avoir maintenu un programme de vol conséquent durant la pandémie, facilitant le rapatriement des personnes bloquées et permettant une continuité dans ses services cargo.



Pourquoi avoir fait ce choix ? Quels bénéfices en a-t-elle tiré ? Thierry Antinori nous l'explique, au micro de Frédéric Beniada.

Le Podcast de l'Aviation est le nouveau rendez-vous hebdomadaire que vous propose le Journal de l'Aviation.Pour ouvrir cette série d'interviews, Thierry Antinori, directeur de la Stratégie et de la Transformation de Qatar Airways, revient sur les opérations de la compagnie aérienne durant ces derniers mois.Elle est en effet la seule à avoir maintenu un programme de vol conséquent durant la pandémie, facilitant le rapatriement des personnes bloquées et permettant une continuité dans ses services cargo.Pourquoi avoir fait ce choix ? Quels bénéfices en a-t-elle tiré ? Thierry Antinori nous l'explique, au micro de Frédéric Beniada.