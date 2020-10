Southwest appelle à des baisses de salaires

La compagnie aérienne américaine Southwest, qui a appelé ses employés syndiqués à accepter des baisses de salaires pour éviter des mises au chômage technique et des licenciements jusqu'à fin 2021, montait légèrement à Wall Street mardi. Le titre prenait 1,1% peu après l'ouverture de la séance dans un marché près de l'équilibre. Puisque les aides du gouvernement destinées à aider à rémunérer les salariés du secteur aérien ont expiré le 30 septembre, "nous ne pouvons tout simplement pas continuer dans ces conditions à garder tous les employés à plein tarif", a affirmé le directeur général de la société Gary Kelly dans un message vidéo posté lundi. Lui-même va renoncer, avec effet immédiat et jusqu'à fin 2021, à son salaire de base, tandis que les rémunérations versées aux membres du conseil d'administration et à la direction ont déjà diminué de 20%, fait-il valoir. A partir du 1er janvier, tous les chefs d'équipe verront leur salaire diminuer de 10% jusqu'en janvier 2022, ajoute-t-il. Mais pour éviter des licenciements involontaires, toutes les catégories d'employés doivent accepter une baisse de salaire au plus tard le 1er janvier, avance M. Kelly. "Nous n'avons tout simplement pas le temps d'entrer dans des négociations longues et complexes", a-t-il affirmé. Southwest s'est déjà séparé, de façon temporaire ou permanente, de 27% de ses employés. Si les responsables politiques parviennent d'ici là à un compromis sur un nouveau plan d'aides au secteur aérien, les salaires reviendront à leur niveau normal, a assuré le dirigeant. Comme les autres grandes compagnies, Southwest s'était engagé au printemps à ne licencier personne jusqu'au 30 septembre, en échange de subventions d'un montant total de 25 milliards de dollars. Les discussions sur un prolongement de ce programme restent pour l'instant dans l'impasse à Washington. American Airlines et United Airlines ont déjà engagé le licenciement de 32.000 personnes.