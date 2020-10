Deux visions irréconciliables de l'avenir

En pleine crise, les aéroports français viennent d'être victimes d'une série d'actions bien coordonnées de la part de militants écologistes exigeant une réduction du trafic aérien.



Les manifestations sur les plateformes de Roissy CDG, Bordeaux-Mérignac et Nantes-Atlantique ont été les plus significatives, des actions soutenues par les collectifs ANV Cop 21 et Alternatiba, mais aussi par l'ONG Greenpeace ou encore par des personnalités politiques du parti d'extrême gauche La France insoumise.



Au programme, des revendications contre le projet du terminal T4 de Roissy, et plus généralement contre tous les projets de développement des aéroports en France (Nantes, Marseille, Caen, Mulhouse...). Le transport aérien gît au sol et le moment est propice pour finir de l'achever, alors que des dizaines de milliers de personnes pourraient bientôt perdre leur emploi faute de reprise significative des vols avant des mois.



C'est incontestablement une vision politique, très symbolique,...