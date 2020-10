Philippine Airlines va supprimer un tiers de ses effectifs d'ici la fin de l'année

Philippine Airlines (PAL) a annoncé qu'elle allait réduire de plus d'un tiers ses effectifs d'ici la fin de l'année en raison de l'effondrement de la demande lié à la pandémie de Covid-19. "L'effondrement de la demande en voyages et les restrictions persistantes sur la plupart des routes mondiales et intérieures ont rendu inévitable une réduction des dépenses", a expliqué la compagnie. Philippine Airlines va supprimer jusqu'à 35% de ses 7.000 postes de travail, via des départs volontaires et des licenciements, a précisé la compagnie qui, après huit mois de restrictions, n'opère que 15% de ses vols quotidiens habituels. La maison-mère de Philippine Airlines, PAL Holdings, a subi au premier semestre 2020 une perte nette de 20,75 milliards de pesos (428,6 millions de dollars) contre une perte nette de 2,98 milliards de pesos pour la même période de 2019. Le Covid-19 a fait plus de 5.800 morts aux Philippines, pour un total de quelque 324.000 cas confirmés.