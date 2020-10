Cinq militants écologistes sont convoqués en juin au tribunal de Bobigny pour s'être introduits samedi sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en marge d'une journée d'action pour la réduction du trafic aérien, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Bobigny. Samedi, plusieurs dizaines de personnes sont entrées par effraction sur un des tarmacs de l'aéroport - l'endroit où stationnent les avions avant le décollage - de Roissy, après avoir découpé une clôture. Une source aéroportuaire a fait état d'une quarantaine de personnes placées en garde à vue, alors que les collectifs ANV COP 21 et Alternatiba, à l'origine de l'action, en ont évoqué plus d'une centaine. Les cinq militants sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bobigny le 24 juin pour tentative de trouble au fonctionnement des installations aéronautiques, et pour deux d'entre eux également pour dégradations, a indiqué lundi le parquet. Les mouvements "restent mobilisés et feront de ces procès une occasion supplémentaire pour poser le sujet de la nécessaire réduction du trafic aérien au coeur du débat de société", ont indiqué ANV COP 21 et Alternatiba dans un communiqué. A Bordeaux, sept militants sont également convoqués en février devant le tribunal après avoir envahi samedi la "piste principale" de l'aéroport Bordeaux-Merignac, selon le collectif ANV-COP 21. D'autres manifestations ont eu lieu en France samedi pour réclamer la diminution du trafic aérien et "la reconversion de ce secteur".