Green Africa Airways sécurise une garantie bancaire de 31 millions de dollars et reporte son décollage à 2021

Green Africa Airways continue d'étoffer son ambitieux plan d'affaires alors qu'elle envisage maintenant de prendre les airs d'ici 2021. Le 29 septembre, la compagnie privée nigériane en gestation a signé un partenariat stratégique avec First City Monument Bank (FCMB), une institution financière de premier plan au Nigeria.



En vertu de cet accord, FCMB fournira à Green Africa Airways un accès à jusqu'à 31 millions de dollars couvrant le fonds de roulement et une lettre de crédit stand-by. Et ce dès le lancement des réservations, prévu en début 2021. « Les revenus perçus de toutes les transactions de vente des clients de Green Africa seront exclusivement domiciliés sur son compte d'exploitation chez FCMB », précise l'accord. Il est prévu l'intégration de la passerelle de paiement de FCMB dans Navitaire, une société Amadeus qui assure le système de réservation de vols de la compagnie.



La banque nigériane s'engage, par ailleurs,...