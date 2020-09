L'avenir du transport aérien sera « low-cost »

À quoi pourra bien ressembler le monde du transport aérien dans les 10 ou 15 prochaines années ? L'exercice est difficile, alors que le secteur connaît la plus profonde et sans doute la plus durable des crises de son histoire depuis le mois de mars. L'incertitude domine toujours et les perspectives à moyen terme se teintent à nouveau de pessimisme faute de réelles avancées sérieuses au niveau des restrictions sur les voyages, notamment au niveau des tests et des quarantaines.



Si le transport aérien est aujourd'hui en mode survie, les compagnies aériennes ont déjà imaginé à quoi ressemblera la reprise et les premières mesures de restructurations annoncées sont lourdes de sens, avec des réductions d'emploi massives, le retrait des avions les plus anciens, les plus difficiles à remplir, ou les moins polyvalents dans les flottes, une diminution générale de leur capacité et une réduction de leur réseau. Comme...