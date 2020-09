Les 13000 pilotes de United Airlines gardent pour l'instant leur emploi

United Airlines a noué un accord avec ses pilotes permettant d'éviter la mise au chômage technique de 2850 d'entre eux jusqu'au moins juin 2021, ce qui ne devrait pas empêcher la compagnie américaine de licencier plusieurs milliers de salariés à partir de jeudi.



Sans fournir de précisions sur les concessions faites par les deux parties, le syndicat des pilotes a juste indiqué dans un communiqué avoir accepté de réduire les heures de vol de ses membres.



Elles permettent en tout cas aux 13 000 pilotes de United de conserver leur emploi, souligne le syndicat.



"En plus d'éviter des mises au chômage technique, cet accord améliore grandement notre capacité à rebondir" quand le trafic aérien repartira vraiment, a ajouté Bryan Quigley, le responsable des opérations de vol de la compagnie.



Fragilisées par la chute de la demande pour les billets d'avion depuis le début de la pandémie de Covid-19, les compagnies américaines se sont déjà séparées de dizaines de milliers de salariés au cours des derniers mois, via des programmes de départs volontaires ou de retraite anticipée. Mais elles ont toujours hésité à licencier des pilotes, dont la formation prend du temps.



Comme elle le rappelle depuis plusieurs semaines, United Airlines, qui comptait 96 000 employés fin 2019, prévoit en revanche toujours de congédier plus de 13 000 personnes à partir du 1er octobre.