L'ecoDemonstrator de Boeing concentré sur le bruit

Boeing vient de conclure l'édition 2020 du programme ecoDemonstrator. Cette année, l'avionneur s'est particulièrement intéressé aux nuisances sonores des appareils et a mené des recherches dans ce domaine avec la NASA et Safran Landing Systems. Mais le programme, dont les vols d'essais ont été réalisés sur huit jours avec un 787-10 d'Etihad, s'est également penché sur l'hygiène en cabine, dans le cadre de l'initiative « Confident Travel ».



Le bruit était toutefois le principal sujet d'étude et Boeing affirme qu'il s'est agi là de la campagne d'essais en vol la plus complète menée par la NASA sur le bruit. Plus d'un millier de microphones disposés au sol et 214 capteurs sonores à l'extérieur du fuselage de l'appareil ont enregistré 1,6 teraoctet de données sur le sujet dans une cinquantaine de configurations d'essais. Ces données permettront à la NASA d'améliorer ses capacités de prédiction du bruit des avions et de...