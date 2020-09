Lufthansa permet les réclamations bagage sur mobile avec SITA

Le groupe Lufthansa a décidé de permettre à ses passagers de faire une réclamation bagage en n'utilisant que leur appareil mobile personnel.



Il propose ainsi désormais la solution « WorldTracer Self Service » développée par SITA, qui permet de déposer une réclamation puis suivre la récupération du bagage retardé et son acheminement jusqu'au passager.



L'outil a déjà été testé par SITA, qui indique que les deux tiers des passagers concernés par un retard ou une perte bagage préfèrent passer par l'application que par un comptoir de réclamation, et par Lufthansa elle-même à Munich. Les premiers résultats ont poussé la compagnie à proposer le service à Francfort également et à planifier son déploiement dans tous ses aéroports mondiaux dans les prochains mois. Le groupe va également l'adopter et il sera également bientôt disponible chez Swiss et Austrian.



Le « WorldTracer Self Service » permet à un voyageur de...